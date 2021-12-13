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Происшествия13 декабря 2021 9:20

Тамбовчанин за рулем машины съехал с дороги и врезался в столб

В аварии пострадали два человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель потерял управление машиной

Водитель потерял управление машиной

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы два человека, произошла 11 декабря в 13 часов 35 минут на 10 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Калаис-Шиновка-Кирсанов», проходящей по территории города Кирсанова. 26-летний водитель автомобиля «Lada-217230» не справился с управлением дороги, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП.

- В результате ДТП травмы получили водитель и его 26-летний пассажир, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Мужчин доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.