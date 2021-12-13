На Тамбовщине рабочий обворовал агрофирму

В Тамбовской области 10 декабря в дежурную часть полиции МОМВД Кирсановский поступило сообщение о краже. Полицейские выехали на 10 километр автодороги с.Калаис-с.2-я Иноковка, где с территории местной агрофирмы неизвестный похитил 20 литров дизельного топлива, 20 литров моторного масла и 3 кг литола.

Злоумышленником оказался 41-летний сотрудник агрофирмы. В ходе опроса мужчина дал признательные показания и вернул украденное, которое хранил по месту жительства.

- Установлено, что задержанный, пользуясь своим служебным положением, совершил хищение в период с 1 по 15 сентября и понадеялся, что кражу не заметят, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ "Кража".