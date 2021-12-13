Тамбовский автоинспектор спас кошку, застрявшую в водостоке

Автоинспектор вернул кошку хозяйке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Сотрудник регионального УГИБДД Антон Очнев, находившийся в выходной день в деревне Красненькая, увидел кошку, застрявшую в водостоке жилого дома. Мужчина вытащил животное и взял его к себе домой, чтобы отогреть и накормить. Через несколько дней он увидел в соцсетях объявление о том, что кошку разыскивает хозяйка. Автоинспектор связался с владелицей животного и договорился о встрече. Выяснилось, что кошка случайно выбежала из квартиры. Владелица разыскивала свою любимицу – написала о беглянке в соцсетях и расклеила объявления рядом с домом.

- Молодой человек по пути на службу возвратил животное владелице, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.