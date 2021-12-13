На Тамбовщине усилят охрану ёлок

В Тамбовской области в преддверии новогодних праздников лесоводы усилили работу по охране хвойных деревьев - сосен и елей - от незаконных рубок. Лесные инспекторы вместе с полицейскими патрулируют леса по разработанным маршрутам. В местах возможной вырубки хвойных деревьев установили специальные контрольные посты и организовано видеонаблюдение. Особое внимание лесоводы уделяют охране зеленых зон вблизи населённых пунктов.

- По словам специалистов управления лесами Тамбовской области, с человека, незаконно срубившего сосну или ель, взыщут причинённый лесному фонду ущерб в размере 6451 рубль за каждое срубленное дерево, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

При этом головная ответственность за незаконную рубку наступает, если ущерб превысит 5 тысяч рублей. Все лесхозы Тамбовщины начали заготовку «зеленых новогодних красавиц». Приобрести ель можно по цене от 150 рублей. Напомним, в Тамбове ёлочные базары начнут работать с 15 декабря.