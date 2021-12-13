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Здоровье13 декабря 2021 6:40

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 13 декабря: за сутки заболели 212 человек

Общее количество заразившихся – 57407
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 13 декабря, 57407 человек. 54155 заболевших выздоровели, 1539 тамбовчан умерли, 12 из них за последние сутки. 13 декабря зафиксировали 212 новых случаев, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 80 мужчин и 109 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, а также 23 ребенка от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 864 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.