Коронавирус в Тамбове, последние новости на 13 декабря: за сутки заболели 212 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 13 декабря, 57407 человек. 54155 заболевших выздоровели, 1539 тамбовчан умерли, 12 из них за последние сутки. 13 декабря зафиксировали 212 новых случаев, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 80 мужчин и 109 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, а также 23 ребенка от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 864 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.