Тамбовчанам предлагают поучаствовать в акции «Покормите птиц зимой»

Заповедник «Воронинский» приглашает тамбовчан поучаствовать в акции «Покормите птиц зимой». В ней три номинации. Первая - «Птичья столовая». Для нее нужно изготовить кормушки и разместить их на пришкольных участках, в парках, скверах, около жилых домов. Затем следует регулярно подкармливать птиц. Для акции принимаются фотографии кормушек и отчет о наблюдении за ними в течение недели.

В рамках номинации «Поможем перезимовать» надо сделать презентацию, рассказ, видеоролик об участии в природоохранных мероприятиях. Приветствуется проектно-исследовательская деятельность. Рассказы о зимующих птицах принимаются в номинации «Наблюдение за зимующими птицами».

Все работы необходимо направить до 20 марта в электронном виде. Подведение итогов состоится 31 марта. Победители акции будут награждены дипломами и памятными подарками.

Все подробности можно узнать на официальном сайте заповедника «Воронинский».