В Тамбовской области за сутки выявили коронавирус у 215 человек

В Тамбовской области выявили 215 новых случаев коронавируса. Как сообщил региональный оперштаб 12 декабря, заразились 76 мужчин, 127 женщин, 12 детей (мальчики 5, 9, 12, 13, 15, 16, 17 лет, девочки 1, 3, 5, 13, 17 лет). Возраст взрослых заболевших от 19 до 90 лет. Всего в регионе зарегистрировали 57195 инфицированных.

54105 пациентов выздоровели: 26067 выписали из стационара, 28038 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 832 человека. На домашнем карантине – 1351. Сняты с наблюдения на дому – 69830. Выписаны из больниц - 34861

По состоянию к 12 декабря, первый этап вакцинации прошли 476550 человек (72,1% от подлежащего населения). Две прививки сделали 444315 тамбовчан (93,2%). Самая высокая доля вакцинированных в Первомайском районе - 98,2% от подлежащего населения, самая низкая - в Мичуринске - 54,1%.