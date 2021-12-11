Тамбовчанин похитил велосипед на глазах у его владельца

8 ноября в полицию Тамбова обратился 47-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный на его глазах похитил из подъезда дома на улице Карбышева велосипед марки «Лорак». Владелец запомнил приметы и то, как был одет преступник. Грабителя нашли и задержали. 34-летний мужчина, как выяснилось, живёт недалеко от места, где он совершил грабеж. Раньше он уже совершал аналогичные преступления, похищенное имущество похититель продал, а деньги потратил.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.