Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 декабря 2021 10:50

Тамбовчанин похитил велосипед на глазах у его владельца

Мужчине грозит ответственность за грабеж
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

8 ноября в полицию Тамбова обратился 47-летний мужчина, который рассказал, что неизвестный на его глазах похитил из подъезда дома на улице Карбышева велосипед марки «Лорак». Владелец запомнил приметы и то, как был одет преступник. Грабителя нашли и задержали. 34-летний мужчина, как выяснилось, живёт недалеко от места, где он совершил грабеж. Раньше он уже совершал аналогичные преступления, похищенное имущество похититель продал, а деньги потратил.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.