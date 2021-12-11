Коронавирус в Тамбове, последние новости на 11 декабря: за сутки заболели 219 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 11 декабря, 56980 человек. 53996 заболевших выздоровели, 1527 тамбовчан умерли, 10 из них за последние сутки. 11 декабря зафиксировали 219 новых случаев, это на 9 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 76 мужчин и 135 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, а также 8 детей от 5 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 815 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.