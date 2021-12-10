В Тамбове 13 декабря не будет света на семи улицах

По информации АО «ОРЭС-Тамбов», в понедельник, 13 декабря, в городе отключат электричество на семи улицах. На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции света не будет по следующим адресам:

- с 9.00 до 11.30 ул. Магистральная, д. 13-19;

- с 13.30 до 16.30:

ул. С. Лазо, д. 26-40;

ул. Астраханская, д. 162-164;

ул. Клубная, д. 17;

- с 15.00 до 16.30:

ул. Набережная, д. 2-4;

ул. Уборевича, д. 2-7;

ул. Андреевская, д. 76.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит извинения за доставленные неудобства.