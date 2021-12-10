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Общество10 декабря 2021 12:00

Бюджет Тамбовской области пополнится почти на миллиард рублей

Средства региону выделят из федеральной казны
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовская область получит почти один миллиард рублей из федеральной казны на поддержание сбалансированности регионального бюджета. За счет этих средств профинансируют расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий.

Также деньги пойдут на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, 293 миллиона рублей из дополнительно полученных средств направят на повышение оплаты труда отдельным категориям бюджетников, определенных Указом Президента РФ. Речь идет о работниках сфер образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты.

- В том числе тех медиков, которые трудятся в ковидных центрах. 700 миллионов рублей будут распределены на социально значимые мероприятия, которые необходимо провести в регионе. Сформируем предложения по поправкам в бюджет и направим на утверждение в областную Думу, - сказал врио главы администрации области Максим Егоров.