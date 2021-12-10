Бюджет Тамбовской области пополнится почти на миллиард рублей

Тамбовская область получит почти один миллиард рублей из федеральной казны на поддержание сбалансированности регионального бюджета. За счет этих средств профинансируют расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий.

Также деньги пойдут на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов.

Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, 293 миллиона рублей из дополнительно полученных средств направят на повышение оплаты труда отдельным категориям бюджетников, определенных Указом Президента РФ. Речь идет о работниках сфер образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты.

- В том числе тех медиков, которые трудятся в ковидных центрах. 700 миллионов рублей будут распределены на социально значимые мероприятия, которые необходимо провести в регионе. Сформируем предложения по поправкам в бюджет и направим на утверждение в областную Думу, - сказал врио главы администрации области Максим Егоров.