В Тамбове клирик Покровского собора скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

Священник Сергей Решетов

В Тамбове 9 декабря на 60-м году жизни скончался клирик Покровского собора Сергий Решетов. Как сообщает Тамбовская митрополия, священник умер из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции.

Отец Сергий родился 25 октября 1962 г. в городе Тамбове. В 1986 г. окончил Тамбовский институт химического машиностроения. 1 апреля 2000 г. архиепископом Тамбовским и Мичуринским Евгением (Жданом) был рукоположен в сан диакона.

С 1 апреля 2000 г. по 23 декабря 2000 г. являлся штатным клириком Скорбященского храма Вознесенского женского монастыря г. Тамбова. С 2000 г. по 2008 г. – штатный клирик Петропавловского храма г. Тамбова.

17 марта 2001 г. архиепископом Тамбовским и Мичуринским Евгением (Жданом) был рукоположен в сан иерея. С 2006 г. по 2009 г. работал заведующим Молодежным отделом Тамбовской епархии.

С 2008 г. по 2013 г. – клирик Архиерейского подворья – храма новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Тамбова В 2009 г. окончил Калужскую духовную семинарию. В 2010 г. был заведующим Миссионерским отделом Тамбовской епархии. С 2013 г. по 2021 г. – клирик Покровского собора г. Тамбова

За усердное служение Русской Православной Церкви священник Сергий Решетов неоднократно был удостоен богослужебно-иерархических наград.

Фото: Тамбовская митрополия