На Тамбовщине сотрудник сельхозпредприятия похитил 240 кг семечек

На Тамбовщине 9 декабря в дежурную часть отдела полиции поступила информация о ранее совершенной краже семян подсолнечника с охраняемой территории зернотока в селе Никольское Рассказовского района.

Сотрудники полиции установили, что кражу совершил 35-летний мужчина, проживающий в этом селе и работающий на сельхозпредприятии. Вычислить злоумышленника помогла запись камеры видеонаблюдения.

- Он работал в хозяйстве, которому принадлежит зерноток, и имел доступ к зернохранилищу. 10 октября, воспользовавшись тем, что охранник отвлекся, подозреваемый похитил 240 кг семян подсолнечника и вывез их на автомобиле, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража».