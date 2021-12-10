Тамбовчанам предлагают украсить живую елку

Государственный природный заповедник «Воронинский» объявил старт ежегодной новогодней экологической акции «Укрась живую елку». Для участия в акции приглашаются все тамбовчане.

В этом году в рамках номинации «В лесу родилась ёлочка и там расти должна» участникам предлагается праздничное оформление окон по теме конкурса. Организаторы призывают тамбовчан пофантазировать и использовать для оформления краски, декоративные и световые элементы, аппликации, трафареты, игрушки, объемные фигуры, и другое.

Для участия в номинации «Игрушка для зверюшки» необходимо изготовить елочные игрушки в виде предметов, которые могут порадовать животных, обитающих на территории заповедника «Воронинский».

Специальное жюри будет оценивать оригинальность и качество исполнения работы, глубину раскрытия темы. Кроме того, для жюри важна и легкость восприятия работы.

- Работы принимаются с 15 по 26 декабря, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Итоги конкурса подведут 29 декабря. Победители получат дипломы и памятные подарки.