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Происшествия10 декабря 2021 7:28

В Тамбове на «зебре» сбили пешехода

79-летняя пенсионерка попала под колеса «Toyota Camry»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Женщина оказалась в больнице

Женщина оказалась в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пожилая женщина, произошла 9 декабря в 17 часов 40 минут на улице Пролетарской в районе дома №175 «А» города Тамбова. 32-летний водитель автомобиля «Toyota Camry» наехал на 79-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешехода с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.