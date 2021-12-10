В Тамбове на «зебре» сбили пешехода

Женщина оказалась в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пожилая женщина, произошла 9 декабря в 17 часов 40 минут на улице Пролетарской в районе дома №175 «А» города Тамбова. 32-летний водитель автомобиля «Toyota Camry» наехал на 79-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешехода с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.