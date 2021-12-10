Преподаватель тамбовского вуза попался на взятке

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего доцента кафедры одного из высших учебных заведений региона, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, доцент кафедры во время проведения летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года и зимней сессии 2020-2021 учебного года, через посредника – сотрудника кафедры, получал денежные средства в качестве взяток за принятие зачетов, выставление положительных оценок за сдачу экзаменов и курсовые работы без фактической проверки знаний студентов одной из групп. Следствию удалось доказать получение обвиняемым почти 300 тысяч рублей незаконного денежного вознаграждения. Коррупционную схему выявили полицейские.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.