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Происшествия10 декабря 2021 8:00

Преподаватель тамбовского вуза попался на взятке

Мужчина получил от студентов почти 300 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего доцента кафедры одного из высших учебных заведений региона, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, доцент кафедры во время проведения летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года и зимней сессии 2020-2021 учебного года, через посредника – сотрудника кафедры, получал денежные средства в качестве взяток за принятие зачетов, выставление положительных оценок за сдачу экзаменов и курсовые работы без фактической проверки знаний студентов одной из групп. Следствию удалось доказать получение обвиняемым почти 300 тысяч рублей незаконного денежного вознаграждения. Коррупционную схему выявили полицейские.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.