В Тамбове молодая девушка обокрала посетительницу медучреждения

В Тамбове полицейские раскрыли кражу, которая произошла в одном из медучреждений на улице Рылеева. Установлено, что 36-летняя женщина оставила без присмотра верхнюю одежду, чем воспользовалась злоумышленница. Она выждала подходящий момент и украла из кармана сотовый телефон марки «Хонор» и банковскую карту, которую позже обналичила.

Потерпевшая обнаружила пропажу и сразу же обратилась в полицию. Стражи порядка опросили женщину и сотрудников больницы, а также изучили запись с камеры видеонаблюдения, по которой составили описание неизвестной девушки.

В результате розыска сотрудники полиции задержали 18-летнюю жительницу Кирсанова. Во время опроса она призналась в краже. Как оказалось, ранее девушка уже имела проблемы с законом.

- Возбуждено уголовное дело по п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба гражданину" и по п. Г ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.