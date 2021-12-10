Коронавирус в Тамбове, последние новости на 10 декабря: за сутки заболели 210 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 10 декабря, 56761 человек. 53680 заболевших выздоровели, 1508 тамбовчан умерли, 11 из них за последние сутки. 10 декабря зафиксировали 210 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 78 мужчин и 123 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, а также 9 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 817 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.