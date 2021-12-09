Юная тамбовчанка спасла свою семью из пожара

В Тамбовской области, как и по всей стране, 9 декабря чествуют героев Отечества. Среди них оказалась юная тамбовчанка, которая помогла спастись из пожара своей семье. Беда произошла в ночь с 28 на 29 октября 2020 года. Катя Иванова находилась дома вместе с мамой и младшими братом и сестрой. Девочка увидела, что дом горит, а выход из него отрезан огнем. Катя разбудила домашних и руками разбила окно, сильно при этом порезавшись. Девочка выбралась на улицу и помогла вытащить из полыхающего дома младших детей, спастись удалось и ее маме.

- Несмотря на порезы, ожоги, я очень рада, что моя семья осталась жива, - говорит Екатерина Иванова.