В развитие сельских территорий на Тамбовщине вложили 58 миллионов рублей

В муниципалитетах Тамбовской области завершены работы по благоустройству сельских территорий в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по 32 проектам. До конца 2021 года будут завершены работы еще на 2 объектах благоустройства. Общая стоимость проектов составила более 58 миллионов рублей. Это средства федерального, областного, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Благодаря участию в госпрограмме в в этом году обустроены детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, автомобильные парковки, проведен ремонт дорог, фасадов административных зданий, а также работы по освещению территорий.

- Благоустроены сельские территории Гавриловского, Петровского, Уметского, Ржаксинского, Тамбовского, Знаменского, Моршанского и других районов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.