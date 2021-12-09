В Тамбове на 19 улицах отключат электричество

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 10 декабря в областном центре отключат электроэнергию на 19 улицах. На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет по следующим адресам:
- с 8.30 до 12.00:
ул. Стремянная, д. 1-21;
ул. Мира, д. 37-69;
ул. Верховая, д. 1-14;
ул. Гастелло, д. 57-57А;
ул. Гагарина, д. 147-151;
пр. Верховой, д. 1-9;
ул. Эскадронная, д. 1-51;
- с 8.30 до 16.30:
ул. Н.-Северная, д. 20-49;
ул. Тургенева, д. 41-91;
ул. Павлова, д. 3-17;
ул. К. Маркса, д. 347-387;
ул. Гоголя, д. 1-21;
ул. Советская, д. 7А.
В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции свет отключат:
- с 9.00 до 11.30:
ул. Базарная, д. 82-104;
ул. М. Горького, д. 41-108;
пр. Интернациональный, д. 1-2;
пр. Сакко и Ванцетти, д.9;
пр. 2-й Комсомольский, д. 3-18;
- с 13.30 до 15.30 ул. Мичуринская, д. 110.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит тамбовчанам извинения за доставленные неудобства.