В Тамбове на 19 улицах отключат электричество

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 10 декабря в областном центре отключат электроэнергию на 19 улицах. На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ света не будет по следующим адресам:

- с 8.30 до 12.00:

ул. Стремянная, д. 1-21;

ул. Мира, д. 37-69;

ул. Верховая, д. 1-14;

ул. Гастелло, д. 57-57А;

ул. Гагарина, д. 147-151;

пр. Верховой, д. 1-9;

ул. Эскадронная, д. 1-51;

- с 8.30 до 16.30:

ул. Н.-Северная, д. 20-49;

ул. Тургенева, д. 41-91;

ул. Павлова, д. 3-17;

ул. К. Маркса, д. 347-387;

ул. Гоголя, д. 1-21;

ул. Советская, д. 7А.

В связи с проведением профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции свет отключат:

- с 9.00 до 11.30:

ул. Базарная, д. 82-104;

ул. М. Горького, д. 41-108;

пр. Интернациональный, д. 1-2;

пр. Сакко и Ванцетти, д.9;

пр. 2-й Комсомольский, д. 3-18;

- с 13.30 до 15.30 ул. Мичуринская, д. 110.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит тамбовчанам извинения за доставленные неудобства.