Жителя Тамбовщины будут судить за убийство односельчанина черенком от лопаты

Напомним, 20 июля этого года возле одного из домов села Сабуро-Покровское Никифоровского района было обнаружено тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту Мичуринским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". В совершении данного преступления обвиняется 62-летний односельчанин погибшего.

По версии следствия, вечером, 20 июля, между мужчинами произошел конфликт из-за денег. Потерпевший взял себе в счет погашения долга 200 рублей, которые злоумышленник дал ему на покупку алкоголя.

Во время выяснения отношений обвиняемый схватил деревянный черенок и нанес односельчанину несколько ударов по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.