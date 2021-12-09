Котовчанин взял кредит и перевел мошенникам около 900 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД по г. Котовску 8 декабря поступило сообщение от 51-летнего местного жителя. Он сообщил, что стал жертвой мошенников. По словам мужчины, ему позвонили якобы сотрудники силовых структур, которые проводят спецоперацию по поимке злоумышленников. Котовчанина предупредили, что в данный момент аферисты несанкционированно пытаются списать с его банковской карты деньги.

Чтобы поймать мошенников, мужчине надо было перевести свои сбережения в сумме 300 000 рублей на безопасный счет. Также потерпевшего настоятельно попросили взять кредит, что он в дальнейшем и сделал.

Получив займ в размере 575 000 рублей, котовчанин снова сделал перевод на неизвестные счета. Таким образом, как пояснили лжеполицейские, якобы удастся сохранить деньги и вычислить мошенников. Все средства мужчине пообещали вернуть после спецоперации.

- Потерпевший сделал все по инструкции: перечислил все денежные средства на три неизвестных ему счета. Общая сумма перевода составила 875 000 рублей. Позже у мужчины появились сомнения. Он обратился в полицию и выяснил, что его обманули, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время полицейские проверяют собственников счетов, куда были переведены средства. Ведутся оперативные мероприятия, направленные на розыск мошенников.