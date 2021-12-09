У тамбовчанина из квартиры украли мобильные, наручные часы и навигатор

Утром 8 декабря в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже из дома на улице Маяковского г. Рассказово. Мужчина обнаружил, что кто-то ночью побывал в его доме и похитил 2 сотовых телефона, 4 наручных часов, навигатор и 4 800 рублей.

При просмотре записи с камеры видеонаблюдения была установлена личность подозреваемого. Им оказался 24-летний мужчина, проживающий на улице Шмаковской. Как выяснили сотрудники полиции, эта кража была уже не первой, которую совершил злоумышленник. При задержании и опросе он дал показания о совершении еще одного преступления. 23 ноября хозяйка домовладения на улице Дружбы также стала жертвой воришки. Злоумышленник выкрал у неё 120 000 рублей. Обе кражи совершили одним способом: вор дергал ручки домов в частном секторе и свободно входил в незапертые двери.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Деньги и вещи изъяты и возвращены законным владельцам.