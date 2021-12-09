Тамбовчанин за рулем «Daewoo Nexia» протаранил дорожный знак и съехал в кювет

Травмы в ДТП получили двое мужчин и две женщины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла 8 декабря в 9 часов 40 минут на 500 километре автодороги Р-22 «Каспий» «Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань», проходящей по территории Сампурского района. 32-летний водитель автомобилем «Daewoo Nexia» по непонятной причине выехал на встречную полосу, потом на левую обочину, где он протаранил дорожный знак. После этого машина съехала в кювет.

- В результате аварии травмы получили водитель и его пассажиры: 51-летний мужчина, и женщины 20 и 47 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.