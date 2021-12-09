Областной краеведческий музей приглашает тамбовчан с «Пушкинской картой»

В Тамбовской области продолжается реализация Всероссийской культурной программы «Пушкинская карта». Теперь к ней подключился Тамбовский областной краеведческий музей.

Для обладателей Пушкинской карты сотрудники музея подготовили тематические экскурсии по разным направлениям музейной деятельности: «Природа Тамбовского края в прошлом и настоящем», «Легенды и предания Тамбовского края», «Трагедии и свершения ХХ века» и другие экспозиции. Участникам Пушкинской карты будут доступны специальные лекционные программы и познавательно-развлекательные мероприятия музея: квест по Тамбову «Pro сКУЛЬпТУРУ», обзорные экскурсии - квесты по экспозиционным залам музея.

- Пушкинская карта будет действовать и в филиалах областного краеведческого музея: Музейно–выставочном центре Тамбовской области, Доме – музее Г.В.Чичерина, Музее истории медицины, Моршанском историко-художественном музее им. П.П. Иванова, Музее-усадьбе В.И. Вернадского в Пичаевском районе, Музейно-образовательном центре «Земля героев» в Гавриловском районе, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» стартовала с 1 сентября. Ее участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно. На баланс Пушкинской карты государство зачисляет 3 тысячи рублей, эти средства можно потратить на поход в театры, музеи и концертные залы по всей стране. В 2022 году эта сумма увеличится до 5 тысяч рублей.