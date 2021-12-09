В Тамбове освободили от блокираторов места на парковке

Автомобилисты незаконно захватывают городскую землю Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжают бороться с конструкциями, которые устанавливают во дворах владельцы машин, чтобы никто не мог занять их место. Чаще всего блокираторы можно видеть на придомовых территориях, на городской земле, где их установка незаконна и противоречит действующим Правилам благоустройства города. По данным фактам специалисты профильных комитетов администрации проводят проверки, заранее информируют владельцев конструкций о необходимости самостоятельно убрать их. В случае бездействия силами городских служб блокираторы демонтируются.

- 9 декабря конструкции убирают во дворе на пересечении улиц Б. Васильева и Володарского, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.