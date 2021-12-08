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Общество8 декабря 2021 10:00

Тамбовчанка с помощью прокуратуры добилась положенных ей лекарств

22-летней девушке не предоставляли нужный препарат, заменив его на аналог
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прокуратура Ленинского района Тамбова провела проверку по обращению 22-летней девушки-инвалида. Она рассказала, что страдает тяжелым заболеванием, по жизненным показаниям консилиум врачей ей назначил к ежедневному применению редкий лекарственный препарат, закупка которого должна производиться за счет бюджетных средств.

В аптечном пункте городской больницы нужный препарат отсутствовал, поэтому ей выписали аналог, после применения которого у пациентки начались побочные явления и его непереносимость. Лечебное учреждение направило в управление здравоохранения Тамбовской области заявку на приобретение подходящего инвалиду препарата, однако девушка не была обеспечена лекарством.

- Для защиты права инвалида на охрану жизни и здоровья прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать обеспечить ее лекарственным препаратом, - сообщает старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Требование прокурора удовлетворено. Судебное решение исполнено, девушка обеспечена лекарством.