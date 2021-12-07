Тамбовчанам предлагают поучаствовать в конкурсе «Мой новогодний город»

В Тамбове объявили старт конкурса «Мой новогодний город», в котором определяются победители в четырех номинациях: «Зимний двор», «Новогодняя игрушка», «Новогодний подъезд», «Салют, Тамбов!».

Заявку на участие в конкурсе, согласие на обработку персональных данных и конкурсные работы необходимо предоставить в управление по связям с общественностью по адресу: ул. Советская, д.182, левое крыло, 3 этаж, каб. № 23. По телефону 48-15-60 можно получить дополнительные консультации по оформлению заявок.

В номинациях «Новогодняя игрушка» и «Салют, Тамбов!» заявки принимаются по 23 декабря, в номинациях «Зимний двор» и «Новогодний подъезд» - по 26 декабря.

В соответствии с выбранными номинациями участники предлагают для оценки в конкурсную комиссию видеоролики, фотографии и новогодние игрушки, сделанные собственными руками. Во всех номинациях члены комиссии будут оценивать новизну, оригинальность идеи и качество представленных фото- и видеоматериалов.

Участникам номинации «Салют, Тамбов!» необходимо записать ролик с новогодним поздравлением, адресованным всем тамбовчанам, продолжительностью не более 3-х минут и разместить его в одной или нескольких социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук с хештегом #салютТамбов.

- Торжественная церемония награждения победителей, вручения им денежных премий и дипломов состоится в администрации города в конце января, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.