Тамбовчанка устроила аварию с участием трех машин

В больнице оказалась водитель одной из иномарок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием трех иномарок, произошла 6 декабря в 10 часов на улице Ленина у дома №31 города Моршанска. 19-летняя девушка за рулем «Hyundai Solaris» столкнулась с автомобилем «Renault Saddero», под управлением 50-летней женщины. От удара «Renault Saddero» отбросило на припаркованный автомобиль «Kio Rio» под управлением 31-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получила водитель автомобиля «Hyundai Solaris», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На скорой женщину доставили в Моршанскую ЦРБ.