Коронавирус в Тамбове, последние новости на 7 декабря: за сутки заболели 213 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 7 декабря, 56132 человека. 52815 заболевших выздоровели, 1479 тамбовчан умерли, 11 из них за последние сутки. 7 декабря зафиксировали 213 новых случаев, это на 1 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 71 мужчина и 126 женщин в возрасте от 18 до 98 лет, а также 16 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 864 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.