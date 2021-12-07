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Здоровье7 декабря 2021 6:39

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 7 декабря: за сутки заболели 213 человек

Общее количество заразившихся – 56132
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 7 декабря, 56132 человека. 52815 заболевших выздоровели, 1479 тамбовчан умерли, 11 из них за последние сутки. 7 декабря зафиксировали 213 новых случаев, это на 1 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 71 мужчина и 126 женщин в возрасте от 18 до 98 лет, а также 16 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 864 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.