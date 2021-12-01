Тамбовчанин получил больше двух лет колонии за оскорбление судьи и другие преступления

Суд вынес приговор 19-летнему жителю Тамбовского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 297 УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия).

Как выяснилось, молодого человека ранее доставили в Октябрьский районный суд Тамбова для решения вопроса о мере пресечения по другому уголовному делу. Во время судебного заседания он высказал в адрес судьи оскорбительные выражения, совмещенные с грубой нецензурной бранью, в неприличной форме.

- Приняв во внимание позицию государственного обвинителя, Советский районный суд вынес молодому человеку обвинительный приговор и с учетом имеющихся приговоров по другим уголовным делам путем частичного сложения наказания приговорил его к 2,1 месяца лишения свободы в колонии общего режима, - пояснила старший помощник прокурора Тамбовской области Ирина Сморокова. - Приговор в законную силу не вступил.