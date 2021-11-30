Коронавирус в Тамбове, последние новости на 30 ноября: за сутки заболели 210 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 30 ноября, 54651 человек. 51326 заболевших выздоровели, 1411 тамбовчан умерли, 9 из них за последние сутки. 30 ноября зафиксировали 210 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 64 мужчинs и 129 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 17 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 927 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.