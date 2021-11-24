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Происшествия24 ноября 2021 14:07

Тамбовского предпринимателя осудили за незаконное использование чужих товарных знаков

Мужчину приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова во время проверки установила, что индивидуальный предприниматель торгует контрафактной спортивной обувью, бейсболками и рюкзаками марок «Nike», «Adidas», «Reebok», «ГАЗ», «Ford» и «Volkswagen».

При этом мужчина не заключал никаких лицензионных соглашений с правообладателями вышеперечисленных товарных знаков.

- По результатам проверки прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ " Незаконное использование чужого товарного знака", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Суд приговорил тамбовчанина к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Товар снят с реализации.