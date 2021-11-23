Тамбовские автоинспекторы предупреждают водителей и пешеходов об ухудшении погоды

Согласно прогнозу Тамбовского Гидрометцентра, в Тамбовской области на этой неделе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В среду отмечается резкое похолодание в ночное время.

В связи с ухудшением погоды Тамбовская Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности на дорогах. Водителям автотранспортных средств необходимо соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию, заблаговременно снижать скорость при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам.

При пересечении проезжей части необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, а именно - своевременно пересекать проезжую часть как на регулируемых, так и нерегулируемых пешеходных переходах. Перед началом движения пешеходам следует снять капюшон для улучшения обзора, не пользоваться мобильными средствами связи и наушниками.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в дежурную часть Госавтоинспекции Тамбовской области по телефону: 8(4752)534067.

Также в дежурной части Госавтоинспекции работает специальный телефон: 89202361111, по которому любой гражданин может сообщить информацию о передвижении за рулем транспортного средства нетрезвого водителя.