Тамбовчанин украл у женщины, с которой познакомился на улице, мобильник и банковскую карту

В отдел полиции №3 УМВД России по г. Тамбову обратилась 49-летняя жительница р.п. Знаменка. Она сообщила, что у нее украли мобильный телефон и банковскую карту, на которой находилось 27 000 рублей.

Полицейские выяснили, что 30 октября потерпевшая познакомилась на одной из улиц Тамбова с мужчиной, после чего пошла к нему домой, где они стали вместе выпивать. После застолья женщина не обнаружила у себя в сумке мобильник и карту.

В ходе розыска стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель села Селезни. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Оперативники установили, что похитив телефон у потерпевшей, мужчина воспользовался услугой «онлайн банка» и совершил несколько банковских операций. Так, он оформил онлайн-кредит на сумму более 300 000 рублей и перевел их с карты на карту, после чего обналичил.

- Следственным отделом полиции №3 УМВД России по г. Тамбову в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.