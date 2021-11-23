У тамбовчанина забрали внедорожник за долги по кредиту

В отделение судебных приставов по Первомайскому и Староюрьевскому районам Управления ФССП России по Тамбовской области на принудительное исполнение поступило исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности перед банком. Как оказалось, житель Тамбовщины накопил по кредитам свыше 2 млн рублей долга.

Согласно полученному ответу из ГИБДД, судебный пристав-исполнитель установил, что должнику на праве собственности принадлежит внедорожник Jeep Grand Cherokee. Однако по месту регистрации в Староюрьевском районе 46-летний мужчина не появляется уже много лет, а фактически проживает в Москве.

- Выяснив, что вскоре должник должен приехать по месту регистрации для замены паспорта гражданина РФ, судебный пристав встретился с ним, чтобы наложить арест на внедорожник. Но мужчина не планировал расставаться с автомобилем и попытался скрыться, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Тогда судебный пристав обратился к сотрудникам ГИБДД с целью оказания содействия при задержании должника. Благодаря слаженным действиям мужчину удалось остановить, после чего был составлен акт описи и ареста внедорожники, а затем машину изъяли.

После оценки автомобиля Jeep Grand Cherokee будет принудительно реализован в счет оплаты задолженности.