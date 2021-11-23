Тамбовчанин до смерти избил гражданскую жену в день ее рождения

На Тамбовщине 19 ноября этого года в квартире дома по улице Почтовой в селе Вторые Левые Ламки Сосновского района было обнаружено тело 40-летней женщины с телесными повреждениями. По данному факту Моршанским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний сожитель погибшей.

По версии следствия, в указанный день у погибшей был День рождения. Во время застолья между супругами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый избил сожительницу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. При этом выяснилось, что ранее мужчина неоднократно избивал женщину, а также привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.