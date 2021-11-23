В Тамбове 81-летняя пенсионерка отдала мошенникам 80 тысяч рублей за спасание дочери

В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову обратилась 81-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что у нее обманом похитили 80 тысячи рублей.

По предварительным данным, на стационарный телефон потерпевшей поступил звонок от женщины, которая представилась ее дочерью. Звонившая пояснила, что попала в ДТП и теперь ей срочно нужны деньги для оказания медицинской помощи. Пенсионерка, потеряв бдительность и внимательность, конечно же, согласилась помочь. Спустя какое-то время к ней домой постучался неизвестный мужчина и забрал деньги.

Потом тамбовская пенсионерка решила позвонить родственникам, чтобы узнать о состоянии дочери. Однако оказалось, что она в аварию не попадала.

Напомним, что на прошлой неделе подобный факт мошенничества был зарегистрирован в северной части Тамбова. На ту же уловку попалась 82 – летняя местная жительница. Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки была установлена личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый тамбовчанин.

29-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Во время допроса сотрудники полиции установили, что рецидивист через распространенный мессенджер узнал о возможном заработке. Злоумышленник понимал, что его действия будут заведомо уголовно наказуемы, но решил подзаработать.

Ему была определена роль курьера, который должен взять деньги и отправить на счет, а себе оставить 10 000 рублей за проделанную работу. Ему передали адрес пенсионерки, а также все инструкции и информацию о том, каким образом обмануть жертву.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие и розыск подозреваемых, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.