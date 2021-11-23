В Тамбове задержали распространителя героина

Сотрудники наркоконтроля днем 22 ноября задержали молодого человека, при котором обнаружили 19,46 граммов героина. Позже на ул. М. Горького областного центра нашли 2 тайника-закладки, которые разместил 21-летний задержанный. В закладках находился 1 грамм того же запрещенного вещества.

Наркотики изъяты и отправлены на экспертизу. Полицейские не исключают существование других тайников-закладок, размещенных этим же мужчиной.

- Возбуждено уголовное дело по п.г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.