Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 ноября 2021 12:30

В Тамбове задержали распространителя героина

У молодого мужчины нашли 20 граммов наркотика
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сотрудники наркоконтроля днем 22 ноября задержали молодого человека, при котором обнаружили 19,46 граммов героина. Позже на ул. М. Горького областного центра нашли 2 тайника-закладки, которые разместил 21-летний задержанный. В закладках находился 1 грамм того же запрещенного вещества.

Наркотики изъяты и отправлены на экспертизу. Полицейские не исключают существование других тайников-закладок, размещенных этим же мужчиной.

- Возбуждено уголовное дело по п.г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.