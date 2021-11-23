На Тамбовщине осуждены две экс-сотрудницы колонии за пронос осужденным запрещенных предметов

В Моршанске суд вынес приговор бывшим сотрудницам исправительной колонии № 5 регионального УФСИН России. Их признали виновными в совершении преступлений, по ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ "Покушение на мелкое взяточничество".

Как установили следствие и суд, сотрудницы колонии по просьбе осужденных в служебном помещении для передачи посылок получили от их знакомых запрещенные предметы – мобильники, игральные карты, одеколон, стеклянные бокалы, алкоголь, которые пронесли на режимную территорию и передали им.

Обещанное осужденными вознаграждение (в одном случае - 2 тысячи рублей, в другом - 6 тысяч рублей) женщины не успели получить, поскольку их незаконные действия были выявлены сотрудниками региональных управлений ФСБ и ФСИН России.

– Приговором суда одной из женщин назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, другой – 1 года 6 месяцев лишения свободы, обеим условно. Приговор не вступил в законную силу, –сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.