Тамбовчанин украл из дачного дома пенсионерки люстру и медный кабель

В отдел полиции по Тамбовскому району 22 ноября обратилась 66-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что у нее украли имущество. На место происшествия в дачный поселок Чистые пруды выехали полицейские. Стражи порядка установили, что неизвестный сбил навесной замок и проник в дачный дом потерпевшей, откуда похитил люстру и 20 метров медного кабеля.

В ходе розыска участковые совместно с сотрудниками уголовного розыска нашли 30-летнего жителя села Козьмодемьяновка, которые злоупотребляет алкоголем. Выяснилось, что мужчина сдал украденное в металлоприемку и потратил полученные деньги. Кражу злоумышленник совершил ещё 21 ноября около шести утра.

- Теперь задержанному придется возместить материальный ущерб из своего кармана. Устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ "Кража", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.