Тамбовчанин перевел мошенникам более 1,2 млн рублей

В Тамбове на очередную уловку мошенников «под предлогом оформления кредита» попался 43 – летний местный житель. В течение суток мужчина поддерживал диалог с аферистами, слушал их и выполнял все условия, какие требовались якобы для спасения денежных средств.

Звонившие убедили тамбовчанина перевести все свои сбережения на специально существующие безопасные банковские счета. Потерпевший не задумывался о том, что ведет диалог с мошенниками, выполнил все требования и перевел через терминалы, расположенные в торговых центрах города, сумму в размере 1 254 000 рублей.

- Профилактическая беседа с потерпевшим проводилась участковым уполномоченным полиции в сентябре этого года, и мужчина знал о подобных схемах мошенничества. Злоумышленники для беседы со своей жертвой использовали 11 различных номеров, принадлежность которых устанавливается, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.