В Тамбовской области за сутки сбили двух пешеходов

Один из мужчин попал под колеса автомобиля газовой службы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Первая авария, в которой пострадал пешеход, произошла 22 ноября в 18 часов 20 минут на переулке Дорожном в поселке Комсомолец Тамбовского района. 62-летний водитель автомобиля «УАЗ-390995» наехал на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП неустановленного пешехода с травмами доставили в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Еще одно ДТП произошло в 22 часа 15 минут на 19 километре автодороги Р-22 «Каспий-Ивановка-Сампур-Сатинка», проходящей по территории Сампурского района. 49-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» сбил 34-летнего мужчину. Пешеход оказался во второй городской клинической больнице имени Архиепископа Луки.