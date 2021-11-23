Коронавирус в Тамбове, последние новости на 23 ноября: за сутки заболели 211 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 23 ноября, 53195 человек. 49891 заболевший выздоровел, 1337 тамбовчан умерли, 12 из них за последние сутки. 23 ноября зафиксировали 211 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 71 мужчина и 127 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, а также 13 детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 974 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.