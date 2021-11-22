В Тамбове 26 ноября стартует фестиваль «Виват, Театр!»

В Тамбове с 26 ноября по 5 декабря пройдет открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Виват, Театр!». Ежегодно организатором этого культурного события выступает Тамбовский молодежный театр.

Участие в фестивале, как и прежде, примут театральные коллективы из самых разных уголков России. Каждую осень «Виват, Театр!» радует тамбовчан и гостей областного центра разноплановыми постановками классической и современной русской, зарубежной драматургии.

- В этом году фестиваль пройдет в четырнадцатый раз. Он появился в 2008 году и на протяжении многих лет Это абсолютно уникальный проект, который вносит большой вклад в укрепление культурного имиджа региона и уже стал оригинальным тамбовским брендом, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

В рамках фестиваля зрители смогут посетить следующие спектакли:

26 ноября в 18.30 - спектакль «По дороге к страусам» («Камерная сцена», г. Самара);

27 ноября в 18.30 - спектакль «Полететь на воздушном шаре» (Тамбовский молодежный театр);

28 ноября в 18.30 - спектакль «Гроза прошла» (Театр Моссовета, г. Москва);

29 ноября в 14.00 - спектакль «С училища» (Воронежский академический театр драмы имени А.В. Кольцова);

30 ноября в 18.30 - спектакль «Акселераты», (Тамбовский государственный академический ордена «Знак Почета» драматический театр);

1 декабря в 18.30 - «Маленькие трагедии» (Драматический театр города Вольска);

2 декабря в 18.30 - спектакль «Игроки» (Московский драматический театр «АпАРТе»);

3 декабря в 18.30 - спектакль «Баня» (Тамбовский молодежный театр);

4 декабря в 18.30 - спектакль «Достоевский. Апокалипсис» (Учебный театр ГИТИС);

5 декабря в 18.30 - спектакль «Вас вызывает Таймыр» (Тамбовский молодежный театр).

Напомним, в связи с пандемией в этом году изменились условия посещения спектаклей. Так, зрителям старше 18 лет необходимо предъявить один из следующих документов: сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 либо QR-код, полученный с использованием портала «Госуслуги»; медицинская справка либо QR-код, которые подтверждают, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию менее полугода назад; отрицательный ПЦР-тест, выданный не ранее, чем за 72 часа до посещения.

Тамбовчанам также напоминают о том, что на спектакль нужно захватить с собой документ, удостоверяющий личность.