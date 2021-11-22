Житель Тамбовской области списал с чужой банковской карты 18 тысяч рублей

В Моршанском районе полицейские раскрыли кражу денег. Установлено, что неизвестный злоумышленник завладел банковской картой, принадлежащей 48-летнему мужчине.

Потерпевший заметил, что с его счета стали пропадать деньги и сразу обратился в правоохранительные органы. Полицейские опросили владельца карты и выяснили, при каких обстоятельствах она пропала. Также они установили, что злоумышленник успел снять деньги в размере 18 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, в каких точках злоумышленник снимал деньги и расплачивался ими. Стражи порядка изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая помогла найти преступника.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали вора. Им оказался 22-летний парень из села Ивенье. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания. Как оказалось, большую часть украденной суммы задержанный успел потратить, оставшуюся часть суммы стражи порядка изъяли.

- В отношении молодого возбуждено уголовное дело по п. Г ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.