В Мичуринске полицейские задержали угонщика «Приоры»

В дежурную часть полиции ОМВД по г. Мичуринску поступило сообщение об угоне машины. Инцидент произошел на станции Турмасово. Около двух часов ночи неизвестный проник в легковушку «Лада Приора», которая принадлежала 59-летнему мужчине.

Злоумышленник завел машину, вдоволь накатался и приехал в Мичуринск. Бдительные сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль в половину третьего ночи на улице Лаврова. За рулем оказался 24-летний житель Кочетовки.

- Парень не смог предъявить документы на авто. Его доставили в отдел полиции, где он признался в угоне. В салоне машины были обнаружены следы пальцев рук злоумышленника на руле и других местах, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Машину изъяли вернули законному владельцу. В настоящее время в отношении злоумышленника ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».