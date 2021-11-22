На входе в тамбовскую колонию задержали рабочего, который пытался пронести на территорию мобильники

Сотрудники исправительной колонии №4 вместе с коллегами отдела собственной безопасности УФСИН России по Тамбовской области задержали при входе на территорию учреждения мужчину, прибывшего для проведения работ. На КПП по пропуску людей при личном досмотре сотрудники обнаружили и изъяли у него два мобильных телефона.

- Запрещенные предметы были упакованы в копировальную бумагу и спрятаны в брюках под поясным ремнем для передачи осужденному за денежное вознаграждение, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области. - По данному факту проводится проверка.