Тамбовчанин до смерти избил приятеля из-за оскорблений в адрес жены

В Тамбове утром, 21 ноября 2021 года, в квартире дома по улице Гастелло обнаружено тело 28-летнего молодого человека с телесными повреждениями. По данному факту Ленинским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний знакомый погибшего.

По версии следствия, 16 ноября текущего года потерпевший на несколько дней приехал с Мичуринска в Тамбов в гости к своему знакомому. На следующий день в ходе общения во время распития алкоголя погибший оскорбительно выразился в адрес супруги приятеля, после чего тот, разозлившись, избил его. Спустя несколько дней потерпевший скончался в квартире подозреваемого от травмы головы.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.